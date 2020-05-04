Чемпион мира по гимнастике Далалоян начал тренировать восьмимесячную дочь

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян показал, как готовит свою восьмимесячную дочь Николь к профессиональной спортивной карьере. Отец несколько раз подбросил ребёнка, поворачивая малышку то лицом к себе, то от себя. И Николь в сильных и надёжных руках папы, и сам Артур при этом смеялись и светились от счастья.

«Не для слабонервных. Начинаем подготовку к профессиональной спортивной карьере. Страшно? Без подготовки не пробовать!» — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На чемпионате мира — 2018 в Дохе Далалоян завоевал 5 медалей: золото — в многоборье и вольных упражнениях, серебро — в командном турнире и опорном прыжке, бронзу – на брусьях. В первенстве планеты 2019 года в Штутгарте Артур завоевал золото вместе с командой, стал серебряным призёром в многоборье, выиграл медали в опорном прыжке и упражнении на перекладине.