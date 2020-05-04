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Роспотребнадзор: последними будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий

Роспотребнадзор: последними будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каком условии ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, могут быть постепенно сняты после 12 мая. При этом главный государственный санитарный врач уточнила, что ограничения на проведение массовых мероприятий, к которым относятся спортивные соревнования, будут сняты в последнюю очередь.

«Ограничения могут быть сняты по оценке эпидемиологической ситуации. Какая она будет 12 мая, зависит и от нас. Средняя инкубация составляет 6-8 дней, и если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая нужно будет усиливать ограничения. А если будем заботиться о своих близких и соблюдать правила самоизоляции, то ряд ограничений может быть снят. Но пока это только надежда, определённость появится ближе к 12-му числу и будет зависеть от того, насколько ответственно мы относимся к своему здоровью и здоровью своих близких.

Какие ограничения могут быть сняты первыми? Есть эпидемиологическое правило: мы выходим из режима ограничений так же, как входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем. Самые последние ограничения, которые будут сняты, — это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой. А первые? Посмотрим, что будет 12-го числа»,— сказала Попова в интервью «России 24».

Кроме того, Попова отметила, что некоторые меры будут действовать до тех пор, пока не появится вакцина. Речь идёт об ограничениях для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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