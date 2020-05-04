Маргарита Мамун: маленький ребёнок всегда будет жить внутри нас!

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, как важно не забывать свои детские ощущения.
«Когда я была маленькая, то думала, что родители становятся «взрослыми» резко, по щелчку! Да, в какой-то момент нам всем приходится стать серьёзнее и брать на себя определённую ответственность, но оказывается, маленький ребёнок всегда будет жить внутри нас!
Пока мы делали это фото, и я прыгала на кровати, поняла, что важно не забывать, как я мыслила и что чувствовала в детстве. Всё же очень хочется быть другом своему сыну!» — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «инстаграме».
Мамун — победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
В октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.
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