Чемпион ОИ по плаванию Сунь Ян подал апелляцию на восьмилетнюю дисквалификацию

Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию китаец Сунь Ян подал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировал спортсмена. Об этом сообщает AFP.

В феврале CAS принял решение дисквалифицировать Сунь Яна на восемь лет. Дисквалификация отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре 2018 года Сунь Ян стал участником конфликта с допинг-офицерами. Телохранитель пловца разбил молотком пробирку с кровью, а сам спортсмен отказался сдавать анализ мочи. Адвокат пловца заявил, что это неправда, и Международная федерация плавания признала Сунь Яна невиновным, но ВАДА успешно обжаловало решение организации в CAS.