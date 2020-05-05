В России за сутки коронавирусом заразилось 10 102 человека, отмечено 95 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 102 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 155 370 человек, из которых выздоровело 19 865. Зафиксировано ещё 95 летальных исходов. За всё время скончался 1451 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 5714

Московская область — 822

Санкт-Петербург — 226

Нижегородская область — 174

Свердловская область — 133

Республика Дагестан — 128

Мурманская область — 127

Ямало-Ненецкий АО — 108

Краснодарский край — 97

Калужская область — 92

Республика Северная Осетия — 91

Республика Татарстан — 91

Ростовская область — 90

Рязанская область — 89

Приморский край — 88

Челябинская область — 86

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Саратовская область — 78

Орловская область — 75

Тульская область — 75

Тамбовская область — 67

Курская область — 65

Новосибирская область — 65

Волгоградская область — 62

Республика Мордовия — 56

Ленинградская область — 53

Чувашская Республика — 49

Владимирская область — 48

Республика Ингушетия — 48

Липецкая область — 47

Красноярский край — 45

Калининградская область — 42

Ханты-Мансийский АО — 41

Ярославская область — 40

Белгородская область — 39

Брянская область — 37

Ставропольский край — 36

Республика Башкортостан — 34

Республика Бурятия — 34

Республика Марий Эл — 33

Ивановская область — 32

Чеченская Республика — 32

Воронежская область — 31

Астраханская область — 31

Хабаровский край — 31

Пензенская область — 30

Омская область — 30

Тверская область — 29

Оренбургская область — 28

Тюменская область — 28

Новгородская область — 27

Кировская область — 26

Иркутская область — 23

Алтайский край — 21

Республика Саха (Якутия) — 20

Томская область — 19

Псковская область — 18

Удмуртская Республика — 18

Пермский край — 18

Самарская область — 17

Забайкальский край — 17

Республика Коми — 16

Ульяновская область — 16

Республика Хакасия — 16

Магаданская область — 15

Смоленская область — 14

Амурская область — 14

Костромская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Камчатский край — 8

Вологодская область — 7

г. Севастополь — 7

Архангельская область — 6

Республика Крым — 6

Республика Адыгея — 5

Республика Тыва — 4

Курганская область — 3

Еврейская АО — 3

Республика Карелия — 2

Республика Калмыкия — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1.