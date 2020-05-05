Чемпионка ОИ Шишкина: в магазин входит семья, все без масок. Ситуация в стране виновата?

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», посетовала, что не все соблюдают условия карантина, введённого по причине риска распространения коронавируса.
Один из подписчиков заметил, что люди несерьёзно воспринимают угрозу заражения, а когда заболевают, то громче всех кричат о плохом подходе, и объяснил это сложной ситуацией в стране.
«Приведу пример. Продуктовый магазин. Входит семья: папа, мама и два мальчика лет по 6-7. Все без масок и без перчаток. Дети бегают по магазину и трогают всё, до чего могут дотянуться. Это как назвать? Ситуация в стране виновата в таком поведении?» — ответила Шишкина.
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