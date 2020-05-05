«С первого дубля!» Гимнастка Селезнёва исполнила сложный трюк с огромным мячом

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, двукратная обладательница Кубка мира россиянка Екатерина Селезнёва выложила в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как она исполнила сложный трюк с мячом. Предмет похож на тот, что обычно используется на соревнованиях по художественной гимнастике, только гораздо больших размеров.
По словам спортсменки, ей удалось проделать трюк с первой же попытки.
«С первого дубля!» — подписала видео Селезнёва.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
24-летняя Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, многократная чемпионка летней Универсиады в Неаполе (2019), двукратная чемпионка мира (2019).
Ранее Селезнёва показала свою сексуальную фотографию, сделанную на пляже.
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