«С первого дубля!» Гимнастка Селезнёва исполнила сложный трюк с огромным мячом

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, двукратная обладательница Кубка мира россиянка Екатерина Селезнёва выложила в свой «инстаграм» видео, в котором можно посмотреть, как она исполнила сложный трюк с мячом. Предмет похож на тот, что обычно используется на соревнованиях по художественной гимнастике, только гораздо больших размеров.

По словам спортсменки, ей удалось проделать трюк с первой же попытки.

«С первого дубля!» — подписала видео Селезнёва.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

24-летняя Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, многократная чемпионка летней Универсиады в Неаполе (2019), двукратная чемпионка мира (2019).

Ранее Селезнёва показала свою сексуальную фотографию, сделанную на пляже.