Гимнаст Нагорный сделал себе новую причёску. Спиридонова не оценила
Российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он делает себе новую причёску, и попросил подписчиков оценить результат.
Видео записывала супруга Нагорного, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова. Дарья не оценила новый образ мужа: «Ты что, в динозавра превратился? Жесть».
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Никита Нагорный — трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.
В настоящее время Нагорный, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса. По этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Гимнаст Нагорный попытался повторить безумный трюк из интернета. Видео
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