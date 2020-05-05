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Гимнаст Нагорный сделал себе новую причёску. Спиридонова не оценила

Гимнаст Нагорный сделал себе новую причёску. Спиридонова не оценила
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал в «сториз» на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором он делает себе новую причёску, и попросил подписчиков оценить результат.

Видео записывала супруга Нагорного, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова. Дарья не оценила новый образ мужа: «Ты что, в динозавра превратился? Жесть».

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Никита Нагорный — трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года.

В настоящее время Нагорный, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса. По этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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