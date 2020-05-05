Сборная России сыграла вничью со сборной Европы в первом туре Кубка наций ФИДЕ

Сборная России по шахматам сыграла вничью с командой Европы в первом туре Кубка наций ФИДЕ, который проходит в онлайн-режиме. Матч завершился со счетом 2:2.

В составе российской сборной Владислав Артемьев победил Левона Ароняна, а Дмитрий Яндрейкин уступил Яну Кшиштофу-Дуде. Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом, а Александра Горячкина разошлась миром с Анной Музычук.

Уже сегодня, 5 мая, состоится второй тур соревнований. Сборная России сыграет со сборной США.

Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., будут проходить с 5 по 10 мая. Турнир будет проводиться в режиме онлайн. Команды сыграют турнир в два круга, затем две лучшие сборные встретятся в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).