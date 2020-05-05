Сборная России уступила США на онлайн-турнире Кубка наций ФИДЕ

Сборная России провела матч второго тура онлайн-турнира Кубка наций ФИДЕ. Российские шахматисты уступили американцам со счётом 1:1.

Россиянин Владислав Артемьев проиграл Фабиано Каруане, Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре. Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина сыграли свои партии вничью.

Ранее российская сборная сыграла вничью с командой Европы со счётом 2:2. В третьем туре, который будет проходить завтра, 6 мая, сборная России сыграет с командой Китая.

Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., будут проходить с 5 по 10 мая. Турнир будет проводиться в режиме онлайн. Команды сыграют турнир в два круга, затем две лучшие сборные встретятся в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).