Гимнастка Солдатова вместе с котом устроила день растяжки. Видео

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала потрясающую растяжку. Вместе с ней позанимался и её питомец: кот также показал, что может выполнить упражнения. Примечательно, что кот уже неоднократно становился героем видеороликов спортсменки. Животное англоязычные поклонники Солдатовой уже даже прозвали Soldycat.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
- 5 мая 2020
-
20:50
-
19:52
-
17:50
-
16:56
-
16:34
-
12:04
-
11:18
-
10:37
-
09:38
- 4 мая 2020
-
23:34
-
23:17
-
22:58
-
22:37
-
22:16
-
20:52
-
19:37
-
16:12
-
14:40
-
14:39
-
12:24
-
10:58
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
09:40
- 3 мая 2020
-
22:11
-
21:44
-
20:11
-
17:45
-
17:31
-
13:54
-
13:36
-
11:43
-
11:12
-
10:20