Гимнастка Солдатова вместе с котом устроила день растяжки. Видео

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка продемонстрировала потрясающую растяжку. Вместе с ней позанимался и её питомец: кот также показал, что может выполнить упражнения. Примечательно, что кот уже неоднократно становился героем видеороликов спортсменки. Животное англоязычные поклонники Солдатовой уже даже прозвали Soldycat.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.