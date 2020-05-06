В России за сутки коронавирусом заразилось 10 559 человек, отмечено 86 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 559 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 165 929 человек, из которых выздоровело 21 327. Зафиксировано ещё 86 летальных исходов. За всё время скончалось 1537 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 5858

Московская область — 829

Санкт-Петербург — 312

Нижегородская область — 272

Республика Дагестан — 181

Мурманская область — 136

Кабардино-Балкарская Республика — 105

Ямало-Ненецкий АО — 105

Республика Татарстан — 102

Калужская область — 98

Саратовская область — 98

Краснодарский край — 97

Республика Северная Осетия — 93

Рязанская область — 84

Ростовская область — 81

Самарская область — 81

Брянская область — 80

Тульская область — 77

Свердловская область — 76

Волгоградская область — 69

Тюменская область — 69

Курская область — 67

Новосибирская область — 63

Тамбовская область — 62

Владимирская область — 57

Орловская область — 57

Республика Мордовия — 54

Республика Ингушетия — 52

Ярославская область — 51

Ленинградская область — 51

Приморский край — 49

Чувашская Республика — 48

Липецкая область — 46

Тверская область — 44

Челябинская область — 44

Республика Бурятия — 43

Красноярский край — 42

Ставропольский край — 40

Оренбургская область — 39

Хабаровский край — 39

Республика Марий Эл — 33

Алтайский край — 33

Пензенская область — 32

Иркутская область — 31

Воронежская область — 30

Чеченская Республика — 30

Республика Калмыкия — 29

Астраханская область — 29

Ульяновская область — 29

Ханты-Мансийский АО — 29

Республика Коми — 28

Пермский край — 25

Архангельская область — 24

Республика Башкортостан — 24

Забайкальский край — 23

Республика Хакасия — 22

Ивановская область — 20

Новгородская область — 18

Калининградская область — 17

Кировская область — 17

Республика Саха (Якутия) — 17

Республика Крым — 17

Белгородская область — 16

Костромская область — 15

Кемеровская область — 14

Томская область — 13

Республика Карелия — 12

Псковская область — 12

Республика Адыгея — 12

Удмуртская Республика — 12

Амурская область — 8

Вологодская область — 6

Омская область — 6

г. Севастополь — 6

Магаданская область — 5

Еврейская АО — 5

Карачаево-Черкесская Республика — 4

Смоленская область — 1

Курганская область — 1

Республика Алтай — 1

Камчатский край — 1

Чукотский АО — 1.