Игрок НФЛ нарушил правила карантина, отдохнув на яхте с порноактрисой

Игрок Национальной футбольной лиги (американский футбол) клуба «Чикаго Беарс» Рокуан Смит нарушил правила самоизоляции, введённые из-за пандемии коронавируса. Спортсмен отдыхал с порноактрисой Абеллой Дейнджер, сообщает The Sun.

По данным издания, Смит организовал вечеринку на яхте. На неё он пригласил моделей, в числе которых была и порноактриса.

Спортсмен выкладывал в социальные сети фотографии с вечеринки. В итоге его подвергли критике. Фанаты обвинили спортсмена в несерьёзном отношении к угрозе заражения коронавирусом.

Вскоре футболист удалил записи из социальных сетей. При этом он так и не стал комментировать случившееся.

В США коронавирусом заразились уже более 1,2 млн человек. Из-за коронавируса в Штатах скончались более 72 тыс. человек.