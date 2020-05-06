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Игрок НФЛ нарушил правила карантина, отдохнув на яхте с порноактрисой

Игрок НФЛ нарушил правила карантина, отдохнув на я
Игрок НФЛ нарушил правила карантина, отдохнув на яхте с порноактрисой
Другие / Прочие виды спорта 0

Игрок Национальной футбольной лиги (американский футбол) клуба «Чикаго Беарс» Рокуан Смит нарушил правила самоизоляции, введённые из-за пандемии коронавируса. Спортсмен отдыхал с порноактрисой Абеллой Дейнджер, сообщает The Sun.

По данным издания, Смит организовал вечеринку на яхте. На неё он пригласил моделей, в числе которых была и порноактриса.

Спортсмен выкладывал в социальные сети фотографии с вечеринки. В итоге его подвергли критике. Фанаты обвинили спортсмена в несерьёзном отношении к угрозе заражения коронавирусом.

Вскоре футболист удалил записи из социальных сетей. При этом он так и не стал комментировать случившееся.
В США коронавирусом заразились уже более 1,2 млн человек. Из-за коронавируса в Штатах скончались более 72 тыс. человек.

Абелла Дейнджер на яхте

Абелла Дейнджер на яхте

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