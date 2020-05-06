Пахноцкая рассказала об экономии РУСАДА в связи с пандемией коронавируса
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на бюджет организации.
«С одной стороны, некая экономия средств на конкретные миссии, которые могли быть реализованы в апреле, есть. Сейчас мы рассматриваем выход в третью декаду мая, где цена миссии будет значительно меньше, чем раньше. Но появились затраты на медицинские материалы.
Запас медицинских материалов рассчитывается не только на инспекторов, но и на спортсмена и его близких людей. Плюс если процесс затягивается — дополнительные маски тоже есть. Это всё увеличивает стоимость. Также стоит сюда включить стоимость транспортировки и лаборатории», — сказала Пахноцкая во время онлайн-конференции.
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