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Пахноцкая рассказала об экономии РУСАДА в связи с пандемией коронавируса

Пахноцкая рассказала об экономии РУСАДА в связи с пандемией коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на бюджет организации.

«С одной стороны, некая экономия средств на конкретные миссии, которые могли быть реализованы в апреле, есть. Сейчас мы рассматриваем выход в третью декаду мая, где цена миссии будет значительно меньше, чем раньше. Но появились затраты на медицинские материалы.

Запас медицинских материалов рассчитывается не только на инспекторов, но и на спортсмена и его близких людей. Плюс если процесс затягивается — дополнительные маски тоже есть. Это всё увеличивает стоимость. Также стоит сюда включить стоимость транспортировки и лаборатории», — сказала Пахноцкая во время онлайн-конференции.

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