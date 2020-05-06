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Ганус: в РУСАДА никто не заболел коронавирусом

Ганус: в РУСАДА никто не заболел коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что в организации никто не заболел коронавирусом.

«В РУСАДА никто не заболел, мы работаем в обычном режиме. Мы каждый день измеряем температуру тела наших сотрудников», — сказал Ганус во время онлайн-конференции.

Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о предстоящем тестировании сотрудников.

«Общего тестирования на коронавирус в РУСАДА мы не проводили. Если сейчас начнут снимать ограничения — мы его проведём, чтобы сотрудники понимали, что это предупреждающая мера, чтобы вернуться к прямому исполнению своих обязанностей», — заключила Пахноцкая.

В России зафиксировано уже почти 160 тыс. случаев заражения новой инфекцией. От коронавируса скончались уже более 1,5 тыс. жителей России.

Ганус: будем жёстко реагировать на уклонение от тестирования
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