Ганус: в РУСАДА никто не заболел коронавирусом

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что в организации никто не заболел коронавирусом.
«В РУСАДА никто не заболел, мы работаем в обычном режиме. Мы каждый день измеряем температуру тела наших сотрудников», — сказал Ганус во время онлайн-конференции.
Замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о предстоящем тестировании сотрудников.
«Общего тестирования на коронавирус в РУСАДА мы не проводили. Если сейчас начнут снимать ограничения — мы его проведём, чтобы сотрудники понимали, что это предупреждающая мера, чтобы вернуться к прямому исполнению своих обязанностей», — заключила Пахноцкая.
В России зафиксировано уже почти 160 тыс. случаев заражения новой инфекцией. От коронавируса скончались уже более 1,5 тыс. жителей России.
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