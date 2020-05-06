Глава Роспотребнадзора рассказала о поэтапном снятии ограничений, связанных с COVID-19

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы рассказала, что снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будет происходить поэтапно, сообщает телеканал «Россия 24».

Решение о снятии ограничений будет приниматься после оценки темпов роста COVID-19 в России, а также наличия свободного коечного фонда и охвата тестированием населения.

По словам главы Роспотребназора, на первом этапе люди смогут гулять на улице с детьми и заниматься физкультурой на открытом воздухе, магазины должны работать с соблюдением дистанции между покупателями.

На втором этапе разрешат прогулки на улице со всеми членами семьи, откроются школы и вузы, с соблюдением необходимых санитарных правил начнут работать торговые центры.

На третьем этапе будет открыт доступ в парки и скверы, где можно будет гулять с соблюдением необходимой дистанции, а также начнут работать отели и предприятия общественного питания.

Попова отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя из эпидемиологической ситуации.