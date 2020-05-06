Сборная России сыграла вничью с Китаем и обыграла «Остальной мир» на Кубке наций ФИДЕ

Сборная России провела матчи третьего и четвёртого туров онлайн-турнира Кубка наций ФИДЕ. Российские шахматисты разошлись миром с командой Китая, после чего обыграли сборную «Остального мира».



Во встрече с Китаем очки россиянам принесли Владислав Артемьев (победа над Вэй И), Сергей Карякин (ничья с Юй Янъи) и Александра Горячкина (ничья с Цзюй Вэньцзюнь). Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню.



В игре с «Остальным миром» Ян Непомнящий был сильнее Теймура Раджабова, а Сергей Карякин обыграл Хорхе Кори. Партии Фируджа — Артемьев и М. Музычук — Гиря завершились вничью.



Ранее российская сборная сыграла вничью с командой Европы со счётом 2:2 и уступила сборной США — 1-3.



По итогам четырёх туров сборная России, имея 4 очка, располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует команда Китая (7 очков).



Соревнования, призовой фонд которых составит $ 180 тыс., будут проходить с 5 по 10 мая. Турнир будет проводиться в режиме онлайн. Команды сыграют турнир в два круга, затем две лучшие сборные встретятся в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).