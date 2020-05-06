Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Максимом Галкиным

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в своём «инстаграме» анонс видео, в котором продолжает домашние онлайн-тренировки для новичков. Гостем очередного выпуска стал пародист, юморист, шоумен, телеведущий и актёр Максим Галкин. Помогал Утяшевой её муж Павел Воля.



«Ну что, #зарядкасляйсан продолжается! Гость нового выпуска — Максим Галкин. И позанимались, и насмеялись. Макс, ты крутой! Получилось жарко», — подписала спортсменка видео.

Видео анонса выпуска доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

С полной версией видеозаписи, на которой Утяшева, Воля и Галкин тренируются онлайн, можно ознакомиться на официальном канале Ляйсан в YouTube.