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Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Максимом Галкиным

Утяшева и Воля провели домашнюю онлайн-тренировку с Максимом Галкиным
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в своём «инстаграме» анонс видео, в котором продолжает домашние онлайн-тренировки для новичков. Гостем очередного выпуска стал пародист, юморист, шоумен, телеведущий и актёр Максим Галкин. Помогал Утяшевой её муж Павел Воля.

«Ну что, #зарядкасляйсан продолжается! Гость нового выпуска — Максим Галкин. И позанимались, и насмеялись. Макс, ты крутой! Получилось жарко», — подписала спортсменка видео.

Видео анонса выпуска доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

С полной версией видеозаписи, на которой Утяшева, Воля и Галкин тренируются онлайн, можно ознакомиться на официальном канале Ляйсан в YouTube.

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