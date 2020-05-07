Легков: уже 37 лет я мозолю вам глаза

Сегодня, 7 мая, олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам, депутату Московской областной думы Александру Легкову исполнилось 37 лет.



«7 мая, 1983 год рождения!!! Уже 37 лет я мозолю вам глаза», — написал Легков в «Инстаграме», сопроводив пост смайлами в виде тортиков со свечами и выложив ряд фотографий, среди которых есть несколько семейных фото и фото с тренировок и соревнований.

Напомним, что на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Легков завоевал золото в марафоне на 50 км и стал серебряным призёром в составе эстафеты 4×10 км, в которой выступали также Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин. В ноябре 2017 года было объявлено, что Легков и Вылегжанин нарушили антидопинговые правила и пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а также лишены всех медалей Сочи, но 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда их оправдали и отменили решение о дисквалификации.