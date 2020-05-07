В России за сутки коронавирусом заразился 11 231 человек, отмечено 88 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 11 231 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 177 160 человек, из которых выздоровело 23 803. Зафиксировано ещё 88 летальных исходов. За всё время скончалось 1625 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 6703

Московская область — 842

Нижегородская область — 312

Санкт-Петербург — 306

Республика Дагестан — 105

Республика Татарстан — 105

Краснодарский край — 99

Ямало-Ненецкий АО — 93

Республика Северная Осетия — 89

Рязанская область — 86

Тульская область — 85

Кабардино-Балкарская Республика — 83

Республика Башкортостан — 83

Ростовская область — 80

Калужская область — 79

Владимирская область — 78

Свердловская область — 76

Брянская область — 75

Тамбовская область — 75

Курская область — 68

Самарская область — 67

Новосибирская область — 67

Волгоградская область — 64

Ленинградская область — 63

Ивановская область — 58

Чувашская Республика — 58

Республика Коми — 56

Смоленская область — 55

Ярославская область — 55

Орловская область — 52

Республика Ингушетия — 49

Республика Бурятия — 49

Липецкая область — 47

Приморский край — 43

Хабаровский край — 43

Республика Мордовия — 41

Саратовская область — 41

Республика Саха (Якутия) — 37

Мурманская область — 35

Белгородская область — 34

Воронежская область — 34

Пензенская область — 34

Ульяновская область — 32

Республика Крым — 32

Республика Марий Эл — 31

Оренбургская область — 31

Чеченская Республика — 29

Республика Калмыкия — 28

Челябинская область — 27

Пермский край — 26

Архангельская область — 25

Астраханская область — 25

Кировская область — 25

Тюменская область — 25

Ставропольский край — 23

Красноярский край — 23

Новгородская область — 21

Костромская область — 18

Кемеровская область — 18

Псковская область — 17

Алтайский край — 17

Тверская область — 16

Калининградская область — 16

Забайкальский край — 16

Ханты-Мансийский АО — 14

Республика Хакасия — 12

Омская область — 11

Республика Карелия — 9

Карачаево-Черкесская Республика — 6

Иркутская область — 6

Амурская область — 6

Еврейская АО — 6

г. Севастополь — 6

Вологодская область — 5

Курганская область — 5

Республика Адыгея — 4

Республика Тыва — 4

Республика Алтай — 2

Томская область — 2

Камчатский край — 2

Магаданская область — 2

Сахалинская область — 2

Ненецкий автономный округ — 1

Чукотский АО — 1.