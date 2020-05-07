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Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали двое с ножом

Волейболист Спиридонов сообщил, что на него напали двое с ножом
Другие / Волейбол 0

Чемпион Европы 2013 года, волейболист Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных лиц, у одного из которых был нож.

«Выходил из банка, и на меня напали двое. Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог.

К счастью, мы не пострадали, всё в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И всё это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моём месте была бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивление», — приводит слова Спиридонова «Р-Спорт».

«Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из банка, два узбека, один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя», — добавил он в своём «твиттере».

31-летний спортсмен, выступающий на позиции доигровщика, представляет уфимский волейбольный клуб «Урал».

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