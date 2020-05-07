Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте объявил, что ограничения в столице, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 31 мая.
С 12 мая в Москве действуют следующие правила:
— самоизоляция до 31-го числа;
— введён масочный режим;
— к работе вернутся предприятия промышленности и строительства. При несоблюдении санитарных требований их будут закрывать;
— с 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения;
— ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 265 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,3 млн.
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