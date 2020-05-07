Девушка Большунова рассказала об идеальных отношениях

Российская лыжница Анна Жеребятьева рассказала подписчикам своего "инстаграма" об идеальных отношениях. Напомним, парнем Анны является победитель Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 Александр Большунов.



«Бывают ли идеальные отношения? Как они выглядят? Как их достичь? Хочу с вами разобрать все эти вопросы.

⠀

Начнём с того, что идеальные отношения лучше называть «здоровыми или взрослыми» отношениями. Такие отношения уже осознанные, и, входя в них, вы понимаете, чего хотите и ждёте друг от друга.

⠀

Есть несколько признаков и моих личных советов «здоровых» отношений.

⠀

Вам не стоит пытаться изменить друг друга! Вы полюбили друг друга такими, и, даже если очень захотите изменить своего партнёра, ничего не получится!

⠀

Принимайте друг друга целиком и полностью. Каждый день вы делаете друг друга лучше.

Вам кажется, что это выражение противоречит предыдущему. Нет, это происходит без усилий со стороны вас двоих, своим ходом. Вы меняете друг друга своим примером, любовью и поддержкой, позволяя друг другу развиваться и даря ощущение защищённости и нужности.



В каждой паре есть спор, и это нормально. Нужно помнить о своём мнении и пытаться отстоять его! Даже если ваши взгляды не совпадают и градус разговоров повышается. Вы высказываете своё мнение и делитесь со своей второй половинкой.

⠀

Вы — лучшие друзья. Один их серьёзных советов, на мой взгляд! Ваша вторая половника – первый человек на Земле, с которым хочется делиться новостями, с ним/ней не надоедает проводить время, вам нравится вместе молчать и разговаривать, смотреть кино и путешествовать, его/её мнение важнее мнения друзей.

⠀

Не забывайте оставаться собой. Не нужно боятся быть слабой, усталой, некрасивой, расстроенной и простуженной.

⠀

В «здоровых» отношениях ваш парень или девушка всегда примут вас такими, какие вы есть», — написала Жеребятьева.