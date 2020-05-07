Сборная России сыграла вничью с Индией и уступила команде Европы на Кубке наций ФИДЕ

Сборная России провела матчи пятого и шестого туров онлайн-турнира Кубка наций ФИДЕ. Российские шахматисты разошлись миром с командой Индии, после чего уступили сборной Европы.



Во встрече с Индией очки россиянам принесли Владислав Артемьев (победа над Пенталой Харикришной), Сергей Карякин (ничья с Башкараном Адхибаном) и Ольга Гиря (ничья с Харикой Хрованалли). Ян Непомнящий проиграл Вишванатану Ананду.



В игре с командой Европы Ян Непомнящий проиграл Максиму Вашье-Лаграву, а партии Левон Аронян — Артемьев, Ян-Кшиштоф Дуда — Карякин и Анна Музычук — Горячкина завершились вничью. Стоит отметить, что капитаном сборной Европы является 13-й чемпион мира из России Гарри Каспаров.



По итогам шести туров сборная России, набрав 5 очков, располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Лидирует команда Китая (11 очков).



Соревнования, призовой фонд которых составляет $ 180 тыс., проходят с 5 по 10 мая. Турнир проводится в режиме онлайн. Команды сыграют турнир в два круга. Две лучшие сборные встретятся в суперфинале. Все партии играются с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).