Российские лыжники попали в допинговый список ВАДА

Международная федерация лыжного спорта (FIS) получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы FIS.

30 апреля ВАДА объявило о завершении изучения 298 допинговых дел российских спортсменов, которые были открыты на основании проверки LIMS, и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела были разосланы по 27 международным спортивным федерациям.

«FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS. Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS», — сообщили в федерации.