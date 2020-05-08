«О чём вам говорит мой профиль?» Елена Исинбаева обратилась к подписчикам

Двукратная олимпийская чемпионка и обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она попросила подписчиков поделиться мнением о контенте её аккаунта.
«Пересматриваю свою страничку и думаю… И что я хочу сказать своим подписчикам...?!
Ответа не нашла… Может быть поможете мне, мои хорошие?! Расскажите, о чём вам говорит и рассказывает мой профиль, фото и тексты в «Инстаграме»? Очень жду», — написала Исинбаева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
37-летняя Исинбаева замужем за метателем копья Никитой Петиновым. Пара воспитывает двух детей — пятилетнюю Еву и двухлетнего Добрыню.
18 августа 2016 года Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), входит также в комиссию спортсменов ВФЛА.
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