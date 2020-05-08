В России за сутки коронавирусом заразилось 10 699 человек, отмечено 98 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 699 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 187 859 человек, из которых выздоровело 26 608. Зафиксировано ещё 98 летальных исходов. За всё время скончалось 1723 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 5846

Московская область — 918

Санкт-Петербург — 375

Нижегородская область — 276

Свердловская область — 155

Краснодарский край — 99

Республика Дагестан — 96

Республика Северная Осетия — 94

Ленинградская область — 91

Тульская область — 90

Республика Башкортостан — 89

Тамбовская область — 85

Республика Татарстан — 83

Кабардино-Балкарская Республика — 81

Волгоградская область — 80

Ростовская область — 80

Рязанская область — 79

Калужская область — 78

Ульяновская область — 76

Саратовская область — 74

Новосибирская область — 73

Брянская область — 72

Курская область — 71

Чувашская Республика — 68

Самарская область — 59

Ивановская область — 58

Орловская область — 58

Ярославская область — 58

Смоленская область — 56

Ставропольский край — 56

Республика Саха (Якутия) — 52

Мурманская область — 50

Липецкая область — 49

Оренбургская область — 49

Владимирская область — 45

Пензенская область — 43

Челябинская область — 42

Республика Ингушетия — 41

Астраханская область — 40

Хабаровский край — 40

Белгородская область — 39

Калининградская область — 38

Республика Мордовия — 37

Ямало-Ненецкий АО — 36

Приморский край — 36

Воронежская область — 35

Кировская область — 32

Ханты-Мансийский АО — 32

Чеченская Республика — 31

Республика Марий Эл — 31

Красноярский край — 31

Псковская область — 27

Республика Калмыкия — 26

Тюменская область — 24

Костромская область — 22

Пермский край — 20

Новгородская область — 19

Республика Бурятия — 19

Архангельская область — 18

Иркутская область — 18

Алтайский край — 16

Тверская область — 15

Карачаево-Черкесская Республика — 15

Республика Хакасия — 15

Омская область — 15

Томская область — 14

Республика Карелия — 13

Вологодская область — 12

Республика Коми — 11

Амурская область — 11

Еврейская АО — 11

Забайкальский край — 8

Магаданская область — 8

Республика Крым — 8

г. Севастополь — 8

Республика Адыгея — 6

Кемеровская область — 6

Курганская область — 4

Камчатский край — 3

Ненецкий АО — 1

Удмуртская Республика — 1

Республика Алтай — 1

Республика Тыва — 1.