«Очень красивая, глаза космос». Подписчики оценили яркое фото гимнастки Селезнёвой

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, двукратная обладательница Кубка мира россиянка Екатерина Селезнёва выложила в свой «инстаграм» фотографию, которая понравилась её подписчикам. Особенно они оценили взгляд спортсменки.
«Селфи-тайм», — подписала спортсменка фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Вы очень красивая, а глаза космос».
«Какие прекрасные голубые глаза».
«Невозможно красивая Катя».
«Прекрасная Екатерина. Мы готовы ждать 2021 года хотя бы для того, чтобы увидеть вас на ОИ».
24-летняя Селезнёва — заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, многократная чемпионка летней Универсиады в Неаполе (2019), двукратная чемпионка мира (2019).
Также посмотрите видео, как Селезнёва исполнила сложный трюк с огромным мячом.
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