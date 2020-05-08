Сборная России потеряла шансы на выход в финал Кубка Наций по шахматам

Российские шахматисты потерпели два поражения в матчах четвёртого игрового дня Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме. Сначала Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина проиграли команде США со счётом 1,5:2,5. В этом противостоянии Непомнящий чёрными фигурами уступил Хикару Накамуре, остальные партии завершились вничью.
Во втором матче дня российские шахматисты потерпели поражение от команды Китая — 1,5:2,5. На этот раз важное очко потеряла Горячкина, чёрными уступившая Хоу Ифань.
По итогам восьми туров в Кубке наций лидирует сборная Китая, которая набрала 15 очков. За второе место, дающее право сыграть в финале, продолжают бороться сборные США (11 очков) и Европы (10). В активе российской команды 5 очков. Сборная России лишилась шансов на выход в финал, так как в оставшихся двух турах сможет набрать не более 4 очков.
9 мая российские шахматисты проведут оставшиеся встречи группового этапа против сборных «остального мира» и Индии.
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