Родченков выпустит книгу о том, как «развалил секретную допинг-империю Путина»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выпустит автобиографическую книгу. Она называется «Дело Родченкова» (The Rodchenkov Affair) и имеет подзаголовок «Как я развалил секретную допинг-империю Путина».

«Эта книга расскажет полную, неизменённую историю, которая стоит за документальным фильмом Брайана Фогеля «Икар» и до сих пор продолжает шокировать мир. Начиная с детства автора, выросшего за железным занавесом, до его первой встречи с допингом в качестве 22-летнего студента-спортсмена в МГУ и последующей карьеры в Олимпийском комитете СССР. Это потрясающе откровенное путешествие показывает прогнившую систему, наполненную порочными людьми, наглым обманом и спорной моралью», – говорится в аннотации к книге.

Книга объёмом 320 страниц поступит в продажу 30 июля.