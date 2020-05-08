Шишкина: прочитала, что из открытого унитаза идёт плохая энергия

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своих «пунктиках».
«Пунктики и как с ними жить. Чистота. Я не сто процентов педант, но люблю, чтобы было аккуратно, а вещи лежали на своих местах и не валялись где попало. Могу начать пылесосить и мыть полы в 21:00 или позже. А ещё делаю замечания некоторым девчонкам, когда они захламляют нашу общую раздевалку в бассейне. Думаю, им это не нравится Или сама начинаю убираться и обычно много выбрасываю, если не нахожу хозяина вещей.
Прихлёбывание чая или супа. Я многого не замечаю в людях, и меня это не трогает, но если человек пьёт или ест суп (именно что-то жидкое, чавканье мне безразлично) с характерным звуком… Меня просто перекашивает от гнева. Ничего не могу с этим поделать. Если есть возможность, просто ухожу, чтобы этого не слышать.
Поправляю слова. Да, я всех бешу тем, что поправляю, когда человек неправильно сказал слово или неправильно поставил ударение. Особенно после того, как отучилась на телерадиоведущую, где нам говорили слова и правила русского языка, о которых не говорят в школе. Например, слово «включишь», надо говорить с ударением на «и» — включИшь! Запомните!
Когда висят красные кружочки напоминаний. Экран моего телефона всегда очень аккуратно выглядит. Вы не найдёте на нём красных кружков напоминаний о сотне непрочитанных писем в почте или о необновлённых приложениях. Как только они появляются, я сразу же всё просматриваю, обновляю, читаю, и экран снова меня устраивает», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме» и попросила болельщиков назвать свои «пунктики»
«На автомате закрываю унитаз, всегда, чем бешу своих: «Зачем ты его закрываешь, с какой целью?». А зачем ему быть открытым?»» — откликнулась одна из подписчиц.
«Я унитаз тоже закрываю. После того как прочитала, что из открытого унитаза, по фэн-шуй, идёт плохая энергия», — ответила Шишкина.
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «инстаграме».
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