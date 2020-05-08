Юлия Ефимова сфотографировалась в очень открытом купальнике

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» опубликовала откровенную фотографию в очень открытом купальнике. Спортсменка лежит на надувном матрасе в открытом бассейне.

«Послетренировочное настроение», — подписала фото 28-летняя Ефимова.

Фото: «Инстаграм» Юлии Ефимовой

Россиянка проводит карантин, связанный с пандемией коронавируса, в Лос-Анджелесе и недавно переехала в дом с бассейном.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов, у неё 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).