Шведы одолели норвежцев на чемпионате мира по хоккею с мячом

Шведы разгромили норвежцев на чемпионате мира по хоккею с мячом в Москве. Итоговый счёт встречи — 13:2.

Хоккей c мячом. Чемпионат мира. Москва (Россия)

Группа A

Швеция — Норвегия — 13:2 (4:1).