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Шведы одолели норвежцев на чемпионате мира по хоккею с мячом

Шведы одолели норвежцев на чемпионате мира по хоккею с мячом
Другие / Хоккей с мячом 0

Шведы разгромили норвежцев на чемпионате мира по хоккею с мячом в Москве. Итоговый счёт встречи — 13:2.

Хоккей c мячом. Чемпионат мира. Москва (Россия)
Группа A

Швеция — Норвегия — 13:2 (4:1).

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