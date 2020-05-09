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Пять замен в футболе, коронавирус в UFC. Главное к утру

Пять замен в футболе, коронавирус в UFC. Главное к утру
Другие / Прочие виды спорта 0

1. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году.

2. У участника UFC 249 выявлен коронавирус.

3. Бывший защитник ЦСКА Александр Романов заключил контракт с «Монреалем».

4. Форвард «Реала» Лука Йович получил перелом стопы во время домашней тренировки.

5. НБА может возобновить сезон сразу с матчей плей-офф.

6. ФИФА разрешила отказаться от VAR в чемпионатах, в которых возобновится сезон.

7. В чемпионате Испании хотят заполнить пустые трибуны рекламой и твитами фанатов.

8. Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник президента РФ Максим Орешкин.

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