Пять замен в футболе, коронавирус в UFC. Главное к утру

1. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году.

2. У участника UFC 249 выявлен коронавирус.



3. Бывший защитник ЦСКА Александр Романов заключил контракт с «Монреалем».



4. Форвард «Реала» Лука Йович получил перелом стопы во время домашней тренировки.



5. НБА может возобновить сезон сразу с матчей плей-офф.



6. ФИФА разрешила отказаться от VAR в чемпионатах, в которых возобновится сезон.



7. В чемпионате Испании хотят заполнить пустые трибуны рекламой и твитами фанатов.



8. Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник президента РФ Максим Орешкин.



