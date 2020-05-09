В России за сутки коронавирусом заразилось 10 817 человек, отмечено 104 летальных исхода

За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь в стране насчитывается 198 676 заболевших. За минувшие сутки выздоровело 5308 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 31 916. За сутки умерло 104 человека, общее число – 1827 человек.

Распределение новых случаев заражения по регионам:



Москва — 5667

Московская область — 1075

Санкт-Петербург — 425

Нижегородская область — 294

Свердловская область — 121

Красноярский край — 106

Волгоградская область — 102

Краснодарский край — 98

Республика Дагестан — 92

Тамбовская область — 90

Республика Татарстан — 88

Тульская область — 86

Рязанская область — 85

Республика Башкортостан — 84

Ульяновская область — 84

Ростовская область — 80

Ленинградская область — 79

Кабардино-Балкарская Республика — 79

Калужская область — 77

Новосибирская область — 76

Самарская область — 75

Курская область — 71

Челябинская область — 70

Республика Северная Осетия — 69

Ставропольский край — 69

Чувашская Республика — 63

Ярославская область — 58

Саратовская область — 57

Ямало-Ненецкий АО — 51

Орловская область — 50

Республика Калмыкия — 50

Липецкая область — 49

Оренбургская область — 48

Республика Мордовия — 47

Белгородская область — 46

Пензенская область — 45

Приморский край — 45

Республика Ингушетия — 44

Астраханская область — 44

Воронежская область — 43

Кировская область — 43

Ханты-Мансийский АО — 43

Владимирская область — 42

Хабаровский край — 41

Республика Саха (Якутия) — 40

Тверская область — 38

Республика Марий Эл — 37

Республика Хакасия — 36

Калининградская область — 34

Карачаево-Черкесская Республика — 31

Республика Бурятия — 30

Архангельская область — 28

Чеченская Республика — 28

Ивановская область — 26

Брянская область — 23

Тюменская область — 23

Смоленская область — 22

Омская область — 22

Алтайский край — 20

Мурманская область — 18

Пермский край — 16

Иркутская область — 16

Томская область — 15

Вологодская область — 14

Новгородская область — 12

Амурская область — 12

Костромская область — 10

Республика Коми — 10

Республика Алтай — 10

Кемеровская область — 10

Забайкальский край — 10

Камчатский край — 10

Республика Крым — 9

Республика Адыгея — 8

Магаданская область — 8

Псковская область — 7

Удмуртская Республика — 7

Курганская область — 6

Сахалинская область — 6

Еврейская АО — 5

Республика Тыва — 4

Республика Карелия — 3

Чукотский АО — 1

г. Севастополь — 1