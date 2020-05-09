В России за сутки коронавирусом заразилось 10 817 человек, отмечено 104 летальных исхода

За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь в стране насчитывается 198 676 заболевших. За минувшие сутки выздоровело 5308 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 31 916. За сутки умерло 104 человека, общее число – 1827 человек.
Распределение новых случаев заражения по регионам:
Москва — 5667
Московская область — 1075
Санкт-Петербург — 425
Нижегородская область — 294
Свердловская область — 121
Красноярский край — 106
Волгоградская область — 102
Краснодарский край — 98
Республика Дагестан — 92
Тамбовская область — 90
Республика Татарстан — 88
Тульская область — 86
Рязанская область — 85
Республика Башкортостан — 84
Ульяновская область — 84
Ростовская область — 80
Ленинградская область — 79
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Калужская область — 77
Новосибирская область — 76
Самарская область — 75
Курская область — 71
Челябинская область — 70
Республика Северная Осетия — 69
Ставропольский край — 69
Чувашская Республика — 63
Ярославская область — 58
Саратовская область — 57
Ямало-Ненецкий АО — 51
Орловская область — 50
Республика Калмыкия — 50
Липецкая область — 49
Оренбургская область — 48
Республика Мордовия — 47
Белгородская область — 46
Пензенская область — 45
Приморский край — 45
Республика Ингушетия — 44
Астраханская область — 44
Воронежская область — 43
Кировская область — 43
Ханты-Мансийский АО — 43
Владимирская область — 42
Хабаровский край — 41
Республика Саха (Якутия) — 40
Тверская область — 38
Республика Марий Эл — 37
Республика Хакасия — 36
Калининградская область — 34
Карачаево-Черкесская Республика — 31
Республика Бурятия — 30
Архангельская область — 28
Чеченская Республика — 28
Ивановская область — 26
Брянская область — 23
Тюменская область — 23
Смоленская область — 22
Омская область — 22
Алтайский край — 20
Мурманская область — 18
Пермский край — 16
Иркутская область — 16
Томская область — 15
Вологодская область — 14
Новгородская область — 12
Амурская область — 12
Костромская область — 10
Республика Коми — 10
Республика Алтай — 10
Кемеровская область — 10
Забайкальский край — 10
Камчатский край — 10
Республика Крым — 9
Республика Адыгея — 8
Магаданская область — 8
Псковская область — 7
Удмуртская Республика — 7
Курганская область — 6
Сахалинская область — 6
Еврейская АО — 5
Республика Тыва — 4
Республика Карелия — 3
Чукотский АО — 1
г. Севастополь — 1
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