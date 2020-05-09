Российские лыжники и тренеры рассказали о предках — участниках Великой Отечественной войны
Известные российские лыжники и тренеры по лыжным гонкам приняли участие в проекте, посвящённом предкам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «На лыжи!».
О предках, прошедших войну, рассказали Александр Легков, Глеб Ретивых, Мария Истомина и другие спортсмены.
Минувший сезон Кубка мира по лыжным гонкам был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, организаторы отказались проводить этапы в США и Канаде. У мужчин победу в общем зачёте одержал Александр Большунов. Он стал первым в истории России чемпионом Кубка мира. С советских времён отечественные спортсмены не выигрывали почётный трофей. Ранее Большунов сообщил, что до сих пор не получил «Большой хрустальный глобус» за победу.
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