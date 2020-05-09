Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийский чемпион Немов поделился воспоминаниями о дедушке — участнике войны

Олимпийский чемпион Немов поделился воспоминаниями о дедушке — участнике войны
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион завершивший карьеру российский гимнаст Алексей Немов рассказал о дедушке, который был участником Великой Отечественной войны.

«Когда был маленьким, всё время ложился с дедушкой и просил его рассказать о войне. В семейном архиве есть его большая фотография», — приводит слова Немова «Матч ТВ».

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.

Ранее стало известно, что Немов вошёл в состав попечительского совета регбийного клуба ЦСКА. Вскоре после вступления в Попечительский совет РК ЦСКА Алексей привлёк к игре в регби младшего сына.

Олимпийский чемпион Немов продемонстрировал отличную форму, выполняя зарядку
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020