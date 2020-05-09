Олимпийский чемпион Немов поделился воспоминаниями о дедушке — участнике войны
Четырёхкратный олимпийский чемпион завершивший карьеру российский гимнаст Алексей Немов рассказал о дедушке, который был участником Великой Отечественной войны.
«Когда был маленьким, всё время ложился с дедушкой и просил его рассказать о войне. В семейном архиве есть его большая фотография», — приводит слова Немова «Матч ТВ».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
Ранее стало известно, что Немов вошёл в состав попечительского совета регбийного клуба ЦСКА. Вскоре после вступления в Попечительский совет РК ЦСКА Алексей привлёк к игре в регби младшего сына.
Олимпийский чемпион Немов продемонстрировал отличную форму, выполняя зарядку
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