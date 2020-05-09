Вяльбе возложила цветы к военному мемориалу. Видео

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала новые видео в «сториз» в «Инстаграме». Бывшая лыжница возложила цветы к мемориалу солдатам — участникам Великой Отечественной войны.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
О жизни Вяльбе снимается документальный фильм «Белый снег». Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
Минувший сезон Кубка мира по лыжным гонкам был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, организаторы отказались проводить этапы в США и Канаде. У мужчин победу в общем зачёте одержал Александр Большунов. Он стал первым чемпионом Кубка мира в истории России. С советских времён отечественные спортсмены не выигрывали почётный трофей.
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