Гимнастка Александра Солдатова записала поздравление с Днём Победы

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала в «сториз» в своём «инстаграме» видео с поздравлениями с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

В 2020 году праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводятся в усечённом формате из-за пандемии коронавируса. Традиционный парад отменён.