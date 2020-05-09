Гимнастка Александра Солдатова записала поздравление с Днём Победы
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала в «сториз» в своём «инстаграме» видео с поздравлениями с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
В 2020 году праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводятся в усечённом формате из-за пандемии коронавируса. Традиционный парад отменён.
Гимнастка Солдатова вместе с котом устроила день растяжки. Видео
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