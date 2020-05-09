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Гимнастка Александра Солдатова записала поздравление с Днём Победы

Гимнастка Александра Солдатова записала поздравление с Днём Победы
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала в «сториз» в своём «инстаграме» видео с поздравлениями с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

В 2020 году праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проводятся в усечённом формате из-за пандемии коронавируса. Традиционный парад отменён.

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