Российские спортсмены прочитали стихотворение Твардовского о войне

Известные российские спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, приняли участие в проекте Фонда Росконгресс и «Телеспорт Медиа», прочитав стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Акция приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Видео можно посмотреть на YouTube Roscongress.

Строчки из стихотворения прочитали олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, пятикратная чемпионка ОИ по синхронному плаванию Наталья Ищенко, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, фехтовальщик Ильгар Мамедов, олимпийские чемпионы по борьбе Арсен Фадзаев и Роман Власов, а также многие другие отечественные спортсмены.