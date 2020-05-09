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В Госдуме отреагировали на выпуск автобиографии Родченкова о «допинг-империи Путина»

В Госдуме отреагировали на выпуск автобиографии Родченкова о «допинг-империи Путина»
Другие / Прочие виды спорта 0

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о скором выпуске автобиографии бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В аннотации автор пишет, что «развалил секретную допинг-империю Путина».

«Уверен, что это не его работа, ему только останется подписать её. Просто используют его имя и нашумевший бренд. Сейчас Россию не пинает только ленивый. Обратите внимание, идёт целенаправленная, пропагандистская, антироссийская кампания. Как что-то забывается, начинают вкидывать новую информацию, «разоблачающие» факты, запускают новые истории. Мы к этому привыкли, сценарий отработан, это полномасштабный многосерийный фильм. Это очередная провокация, на неё не надо поддаваться.

Удивляться не надо — мы и фильмы его видели, и интервью, и перевоплощения, и поддельные подписи, и его лживые показания. Сейчас вот книга, потом какой-нибудь фильм выйдет. Он уже не знает, что должно выйти, чтобы о нём не забывали», — цитирует Свищева РИА «Новости».

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