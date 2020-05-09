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Испанского велогонщика Вальверде оштрафовали за нарушение карантина

Испанского велогонщика Вальверде оштрафовали за нарушение карантина
Другие / Велоспорт 0

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде был оштрафован за нарушение правил карантина, введённых из-за пандемии коронавируса.

«Я думаю, что действовал в соответствии с законами. Я проезжал по маршруту, когда меня остановили полицейские. Полицейский узнал меня, он собрал информацию, но я не знаю, придёт ли мне штраф. Я первые выехал, чтобы потренироваться и покрутить педали, и меня сразу поймали.

Но мне необходимо тренироваться. Сезон будет очень тяжёлым. Пока ещё нет смысла набирать оптимальную форму. План тренировок был скорректирован», — цитирует Вальверде Marca.

Контракт испанца с командой Movistar истекает в 2021 году. Но, как признался 40-летний спортсмен, он может продлить его ещё на год, чтобы компенсировать потерянное время из-за остановки сезона перед тем, как завершить карьеру.

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