Испанского велогонщика Вальверде оштрафовали за нарушение карантина

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде был оштрафован за нарушение правил карантина, введённых из-за пандемии коронавируса.
«Я думаю, что действовал в соответствии с законами. Я проезжал по маршруту, когда меня остановили полицейские. Полицейский узнал меня, он собрал информацию, но я не знаю, придёт ли мне штраф. Я первые выехал, чтобы потренироваться и покрутить педали, и меня сразу поймали.
Но мне необходимо тренироваться. Сезон будет очень тяжёлым. Пока ещё нет смысла набирать оптимальную форму. План тренировок был скорректирован», — цитирует Вальверде Marca.
Контракт испанца с командой Movistar истекает в 2021 году. Но, как признался 40-летний спортсмен, он может продлить его ещё на год, чтобы компенсировать потерянное время из-за остановки сезона перед тем, как завершить карьеру.
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