«Это уже слишком». Мамун — о скандальном заявлении Белого дома

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на публикацию о Второй мировой войне в «Твиттере» Белого дома США.



«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.

Видео можно посмотреть на странице Белого дома в «Инстаграме».

Мамун прокомментировала пост в «сторис» своей страницы в «Инстаграме», написав: «А вот это уже слишком».

Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.