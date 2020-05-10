«Это уже слишком». Мамун — о скандальном заявлении Белого дома

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на публикацию о Второй мировой войне в «Твиттере» Белого дома США.
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов именно так и происходит», — говорится в сообщении Белого дома.
Видео можно посмотреть на странице Белого дома в «Инстаграме».
Мамун прокомментировала пост в «сторис» своей страницы в «Инстаграме», написав: «А вот это уже слишком».
Президент США Дональд Трамп в обращении, опубликованном на сайте Белого дома, написал, что победу во Второй мировой войне одержали союзные державы. Он подчеркнул, что во время войны погибло много евреев, поляков, граждан Советского Союза и американцев.
- 10 мая 2020
-
01:05
- 9 мая 2020
-
22:58
-
21:36
-
20:03
-
16:27
-
14:58
-
14:44
-
14:25
-
13:51
-
13:45
-
13:07
-
11:56
-
11:08
-
10:38
-
09:56
-
08:33
- 8 мая 2020
-
22:24
-
22:08
-
21:22
-
20:46
-
18:17
-
13:19
-
13:18
-
10:35
-
09:55
-
09:21
- 7 мая 2020
-
21:37
-
17:59
-
16:23
-
15:40
-
13:52
-
10:47
-
10:08
-
00:31
- 6 мая 2020
-
23:26