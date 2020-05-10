Гимнастка Солдатова показала невероятную гибкость

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграме» видео, как выполняет растяжку. Спортсменка продемонстрировала невероятную гибкость, после чего поделилась замедленным видео упражнения.



«Даже с первого раза получилось заснять», — подписала ролик спортсменка.

Видео доступно на «Чемпионате».



Александра Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. По этой же причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.