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В России за сутки коронавирусом заразилось 11 012 человек, отмечено 88 летальных исхода

В России за сутки коронавирусом заразилось 11 012 человек, отмечено 88 летальных исхода
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За последние сутки в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь в стране насчитывается 209 688 заболевших. Об этом сообщает коронавирус.рф. За минувшие сутки выздоровело 2390 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 34 306. За сутки умерло 88 человека, общее число – 1 915 человек.

Распределение новых случаев заражения по регионам:

Москва — 5551
Московская область — 1133
Санкт-Петербург — 414
Нижегородская область — 262
Свердловская область — 139
Волгоградская область — 119
Краснодарский край — 99
Республика Дагестан — 93
Тамбовская область — 91
Челябинская область — 90
Калужская область — 89
Тульская область — 89
Ростовская область — 89
Рязанская область — 88
Республика Татарстан — 85
Владимирская область — 83
Ивановская область — 79
Кабардино-Балкарская Республика — 77
Республика Башкортостан — 75
Новосибирская область — 75
Самарская область — 74
Тюменская область — 73
Красноярский край — 73
Ямало-Ненецкий АО — 72
Курская область — 71
Смоленская область — 70
Республика Северная Осетия — 70
Саратовская область — 69
Брянская область — 68
Ленинградская область — 67
Ханты-Мансийский АО — 67
Ярославская область — 63
Чувашская Республика — 63
Астраханская область — 58
Орловская область — 50
Белгородская область — 48
Липецкая область — 48
Приморский край — 48
Республика Ингушетия — 47
Республика Мордовия — 46
Кировская область — 46
Тверская область — 45
Калининградская область — 42
Оренбургская область — 42
Ульяновская область — 42
Пензенская область — 41
Воронежская область — 39
Ставропольский край — 38
Омская область — 34
Хабаровский край — 34
Забайкальский край — 33
Республика Саха (Якутия) — 33
Мурманская область — 31
Новгородская область — 28
Алтайский край — 28
Чеченская Республика — 26
Архангельская область — 25
Республика Бурятия — 22
Республика Хакасия — 22
Республика Марий Эл — 21
Республика Тыва — 21
Республика Карелия — 20
Республика Коми — 20
Вологодская область — 19
Кемеровская область — 19
Томская область — 19
Республика Калмыкия — 18
Карачаево-Черкесская Республика — 18
Удмуртская Республика — 18
Иркутская область — 18
Псковская область — 16
Костромская область — 14
Камчатский край — 13
Республика Крым — 12
Пермский край — 8
Амурская область — 5
Республика Адыгея — 4
Еврейская АО — 4
г. Севастополь — 3
Курганская область — 2
Чукотский АО — 2
Республика Алтай — 1
Магаданская область — 1.

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