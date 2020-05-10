В России за сутки коронавирусом заразилось 11 012 человек, отмечено 88 летальных исхода

За последние сутки в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, и теперь в стране насчитывается 209 688 заболевших. Об этом сообщает коронавирус.рф. За минувшие сутки выздоровело 2390 человек, общее число выздоровевших теперь составляет 34 306. За сутки умерло 88 человека, общее число – 1 915 человек.



Распределение новых случаев заражения по регионам:



Москва — 5551

Московская область — 1133

Санкт-Петербург — 414

Нижегородская область — 262

Свердловская область — 139

Волгоградская область — 119

Краснодарский край — 99

Республика Дагестан — 93

Тамбовская область — 91

Челябинская область — 90

Калужская область — 89

Тульская область — 89

Ростовская область — 89

Рязанская область — 88

Республика Татарстан — 85

Владимирская область — 83

Ивановская область — 79

Кабардино-Балкарская Республика — 77

Республика Башкортостан — 75

Новосибирская область — 75

Самарская область — 74

Тюменская область — 73

Красноярский край — 73

Ямало-Ненецкий АО — 72

Курская область — 71

Смоленская область — 70

Республика Северная Осетия — 70

Саратовская область — 69

Брянская область — 68

Ленинградская область — 67

Ханты-Мансийский АО — 67

Ярославская область — 63

Чувашская Республика — 63

Астраханская область — 58

Орловская область — 50

Белгородская область — 48

Липецкая область — 48

Приморский край — 48

Республика Ингушетия — 47

Республика Мордовия — 46

Кировская область — 46

Тверская область — 45

Калининградская область — 42

Оренбургская область — 42

Ульяновская область — 42

Пензенская область — 41

Воронежская область — 39

Ставропольский край — 38

Омская область — 34

Хабаровский край — 34

Забайкальский край — 33

Республика Саха (Якутия) — 33

Мурманская область — 31

Новгородская область — 28

Алтайский край — 28

Чеченская Республика — 26

Архангельская область — 25

Республика Бурятия — 22

Республика Хакасия — 22

Республика Марий Эл — 21

Республика Тыва — 21

Республика Карелия — 20

Республика Коми — 20

Вологодская область — 19

Кемеровская область — 19

Томская область — 19

Республика Калмыкия — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 18

Удмуртская Республика — 18

Иркутская область — 18

Псковская область — 16

Костромская область — 14

Камчатский край — 13

Республика Крым — 12

Пермский край — 8

Амурская область — 5

Республика Адыгея — 4

Еврейская АО — 4

г. Севастополь — 3

Курганская область — 2

Чукотский АО — 2

Республика Алтай — 1

Магаданская область — 1.