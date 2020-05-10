Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам
Сборная Китая стала победителем Кубка наций, который проходил в режиме онлайн. В финале китайские шахматисты сыграли вничью со сборной США со счётом 2-2. По регламенту, в случае ничьей в финале победителем стала команда, набравшая больше очков в круговом турнире, который выиграли представители Китая.
В финальном матче Фабиано Каруана белыми фигурами обыграл Вэй И, Юй Янъи также белыми взял верх над Уэсли Со. Партии Дин Лижэнь — Хикару Накамура, Ирина Круш — Хоу Ифань завершились вничью.
Сборная Китая стала обладателем $ 48 тыс., сборная США — $ 36 тыс. Российские шахматисты Александра Горячкина, Ольга Гиря, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев и Дмитрий Андрейкин стали четвёртыми в круговом турнире и не сумели выйти в финал.
Российские шахматисты стали четвёртыми в Кубке наций в онлайн-режиме
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