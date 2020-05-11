Достижение японского «летающего лыжника» Касаи внесено в Книгу рекордов Гиннесса

Трёхкратный призер Олимпийских игр Нориаки Касаи получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса, признавшей его рекордное достижение по числу индивидуальных стартов на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Inside the Games.
47-летний японец выходил на старт этапов Кубка мира 569 раз, что на 131 старт больше, чем у ближайшего преследователя Симона Аммана из Швейцарии. Касаи заявил, что в будущем надеется довести своё достижение до 600 стартов.
Японскому прыгуну принадлежит еще несколько рекордов. Он самый возрастной призёр Кубка мира (третье место в финале КМ в Планице в сезоне-2016/2017 в возрасте 44 лет и 9 месяцев) и самый возрастной победитель этапа Кубка мира (первое место на этапе в Руке в сезоне-2014/15 в возрасте 42 лет и 5 месяцев). Касаи – первый спортсмен в истории, участвовавший в восьми Олимпиадах. Он дебютировал на Играх-1992 в 19 лет. Японец — самый возрастной медалист Олимпийских игр в прыжках с трамплина. Серебро Сочи-2014 он взял в 41 год и 254 дня.
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