Гимнастка Солдатова рассказала, как пережила травлю со стороны болельщиков

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, как пережила травлю со стороны болельщиков, которые постоянно сравнивали её с сёстрами Диной и Ариной Авериными.

«2017 год был самым тяжёлым. Потом, в 2018-м, я пропустила чемпионат Европы: снова сломанная нога. Тогда мне было уже легче это пережить, потому что был опыт прошлого года.

Плюс, когда тот год только начался, началась травля со стороны болельщиков: стали писать о том, какие сёстры Аверины крутые и какая Солдатова медленная, она не должна быть лидером, Аверины лучше. И для меня это было шок: как, за что?

Добил меня чемпионат Европы: я выступила отлично, без ошибок в финале, но из-за новых правил у них был чуть-чуть лучше набор, буквально на две десятые, и так и получилось, что в итоге разница была крохотная. Помню, стою я на пьедестале, улыбаюсь, а у меня текут слёзы.

Потом пропустила чемпионат мира, это для меня тоже был удар, было очень тяжело. А потом возвращаться, восстанавливать своё имя, заново занимать место в сборной было очень тяжело. Неимоверно тяжело. И всё это на фоне постоянных вбросов про то, что «Солдатова медленная, Солдатова уже изжила себя, а Аверины молодцы, посмотрите, они лучше всех, лучше Солдатовой».

В 2017 году эти комментарии меня очень сильно подкосили психологически. А в 2018-м, когда я сломала ногу, меня стали так поддерживать! Как никогда. Я была в шоке», — цитирует Солдатову «Р-Спорт».

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