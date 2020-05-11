«Уделите время своим пушистикам». Синхронистки сборной России показали своих питомцев

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина опубликовала на своей странице в "Инстаграме" забавное видео. На нём питомцы Шишкиной и других синхронисток сборной России «передают» друг другу рулон туалетной бумаги с надписью «COVID-19».
«Решили с девчонками из сборной поднять вам настроение и сделать такое видео. Не грустите на карантине, уделите время своей семье и своим пушистикам. Для них то, что вы всё время дома, сейчас самая большая радость», — написала Шишкина.
Посмотреть видео можно на "Чемпионате".
Из-за угрозы распространения коронавируса все спортивные сооружения, включая бассейны, закрыты. Спортсмены, как и большинство россиян, находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в различных челленджах.
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