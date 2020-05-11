ВАДА 15 мая изучит новые данные о незаконных изменениях базы данных Московской лаборатории

Члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на ближайшем заседании, которое пройдёт 15 мая в онлайн-режиме, получат обновлённую информацию по делу о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщила представитель пресс-службы ВАДА Мэгги Дюран.
«Во время заседания, которое состоится в пятницу, 15 мая, исполнительный комитет ВАДА получит обновлённую информацию о различных аспектах деятельности агентства, включая «Операцию LIMS», — приводит слова Дюран ТАСС.
Напомним, 30 апреля ВАДА сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, которые хранились в московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.
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